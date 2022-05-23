Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 142 километра.

Непростая обстановка сложилась на въезде в Кутузовский тоннель. Перед въездом в тоннель стоит неисправный грузовой автомобиль. Затор растянулся на три километра.

Затруднено движение и на Рязанском проспекте в направлении центра. Все из-за того, что на Нижегородской улице произошло столкновение двух автомобилей, которые затрудняют движение в центр на 4,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.