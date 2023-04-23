В столице 24 апреля стартует летняя пассажирская навигация по Москве-реке. Всего к открытию сезона в городе подготовили 44 причала. А 29 апреля на Северном речном вокзале пройдет торжественная церемония открытия круизной навигации. Также этим летом планируется запустить первый речной маршрут общественного транспорта, который пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала.

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