Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 23:15

Город

В столице 24 апреля стартует летняя пассажирская навигация по Москве-реке

В столице 24 апреля стартует летняя пассажирская навигация по Москве-реке

Новости часа: число жертв столкновений в Судане возросло до 420

В Москве открылся сезон шашлыков

Новости часа: Лавров заявил, что США струсили, не выдав визы российским журналистам

В Москве заканчивается благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"

В Москве начался завершающий этап строительства Южной рокады

Новости часа: штурмовые отряды РФ освободили два квартала Артемовска

В Москве проходит ретроралли "Столица"

У москвичей остался один день, чтобы посетить фестиваль "Пасхальный дар"

Главархив показал редкие фотографии весенней Москвы XX века

В столице 24 апреля стартует летняя пассажирская навигация по Москве-реке. Всего к открытию сезона в городе подготовили 44 причала. А 29 апреля на Северном речном вокзале пройдет торжественная церемония открытия круизной навигации. Также этим летом планируется запустить первый речной маршрут общественного транспорта, который пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика