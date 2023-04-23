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В Москве проходит ретроралли "Столица"

В Москве проходит ретроралли "Столица"

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Ретроралли "Столица" стартовало в Москве. В мероприятии участвуют около 100 автомобилей, среди которых отечественные "Волги", "Москвичи" и "Жигули", а также машины марки Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar и другие.

Экипажи ралли преодолеют 70-километровую дистанцию по Москве и посоревнуются в девяти зачетах. Например, в зачете "Ветеран" примут участие раритетные автомобили, выпущенные до 1946 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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