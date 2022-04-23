Дороги и тротуары в Москве во второй раз промоют после зимы

В Москве во второй раз после зимы промоют дороги и тротуары с шампунем. Об этом рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, такая процедура проводится весной и осенью. Дороги моют специальным шампунем, который помогает удалить мазутные и масляные пятна, не смывающиеся обычной водой.

Спецсредством обработают все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, парковки, тротуары и дворы. После этого все промоют водой. В недоступных для техники местах бригады проведут промывку вручную.

Заммэра уточнил, что такой шампунь совершенно безопасен для экологии: он полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.