В центре столицы благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами

В центре столицы благоустроят переулки, расположенные между Тверской и Большой Никитской. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Также в ходе работ обновят два сквера: Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Отремонтируют дорожки, установят современные уличные торшеры и скамейки, обустроят газоны, дополнительно высадят деревья и кустарники.

По словам Бирюкова, благоустройство планируют завершить осенью этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

