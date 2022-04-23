Россияне назвали Москву лучшим городом для семейной жизни. Об этом рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Среди прочих городов России Москву выбрали более 40% опрошенных. Они высоко оценили качество городской инфраструктуры, уровень медицинской помощи и экологии, а также возможности для обучения и карьерного роста.

Компанию в пятерке лидеров столице составили Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.