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23 апреля 2020, 22:15

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Около 2,5 тыс человек не смогли проехать на метро в Москве

Около 2,5 тыс человек не смогли проехать на метро в Москве

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В первый день работы автоматической системы проверки пропусков, около двух с половиной тысяч человек не смогли попасть в метро. Они не привязали свои транспортные карты.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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