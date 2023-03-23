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23 марта, 23:30

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Всесезонный кинопаркинг открылся в центре Москвы

Всесезонный кинопаркинг открылся в центре Москвы

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Всесезонный кинопаркинг открылся в центре Москвы. Большой экран для автомобилистов установили напротив бывшего троллейбусного парка неподалеку от Площади трех вокзалов.

Билет покупать не надо – достаточно оплатить парковку по городскому тарифу. Дальше необходимо подключиться к специальной волне, настроить приемник и наслаждаться показом. Рядом работает фуд-корт. Из автомобиля можно не выходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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