Всесезонный кинопаркинг открылся в центре Москвы. Большой экран для автомобилистов установили напротив бывшего троллейбусного парка неподалеку от Площади трех вокзалов.

Билет покупать не надо – достаточно оплатить парковку по городскому тарифу. Дальше необходимо подключиться к специальной волне, настроить приемник и наслаждаться показом. Рядом работает фуд-корт. Из автомобиля можно не выходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.