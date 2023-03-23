В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию ЦСКА

Выставка, посвященная 100-летию ЦСКА и рассказывающая об истории развития клуба, открылась в Историческом музее. На экспозиции представлены достижения, которых спортсмены клуба добились за это время.

Кроме того, там покажут редкие спортивные предметы, например, Апельсиновый приз, который футбольная команда завоевала в Испании в 1976 году. Еще посетители увидят бутсы советского футболиста, чемпиона РСФСР 1922 года Константина Жибоедова.

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