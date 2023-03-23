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В столице утвердили проекты планировки двух участков Бирюлевской линии метро

В столице утвердили проекты планировки двух участков Бирюлевской линии метро

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Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро

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Метро появится в Бирюлеве – утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благодаря новой линии метрополитен станет доступнее более чем для 700 тысяч жителей Москвы. На данный момент жителям приходится ехать в соседние районы, чтобы добраться до метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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