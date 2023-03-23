Новый путепровод откроют на северо-востоке Москвы в 2026 году, а работы начнут в 2024 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Все работы пройдут в два этапа. Сначала специалисты займутся улично-дорожной сетью и возведут сам путепровод. Затем они сделают подземный пешеходный переход на улице Римского-Корсакова.

Реконструировать будут Юрловский проезд, Казеевский переулок, Костромскую улицу. Кроме того, проложат дополнительные полосы в проезде № 5003. Для наземного общественного транспорта создадут карманы и переложат инженерные коммуникации.

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