Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Город

Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро

Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 104 километра

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Сущевском валу

Большой театр отреставрируют к празднованию юбилея в 2026 году

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Мой район. Обратная связь": капремонт начался в театре Олега Табакова в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад здания кинотеатра "Искра" отремонтируют в Москве

Метро появится в Бирюлеве – утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благодаря новой линии метрополитен станет доступнее более чем для 700 тысяч жителей Москвы. На данный момент жителям приходится ехать в соседние районы, чтобы добраться до метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствометровидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика