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23 февраля, 13:30

M24.RU

Москвичам показали закулисье театра "У Никитских ворот"

Москвичам показали закулисье театра "У Никитских ворот"

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Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность узнать, как устроен театр "У Никитских ворот". В рамках городской акции "Московские истории", приуроченной к Всемирному дню гида, прошла экскурсия за кулисы театра.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова прошла путем, которым каждый день следуют артисты: коридорам, гримерным комнатам, хранилищу реквизита и другим уголкам. А еще – узнала об истории здания, увидела, как проходят репетиции и познакомилась с работой невидимых героев сцены.

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