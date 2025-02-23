Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

Одной из главных городских площадок по празднованию Дня защитника Отечества стала ВДНХ. Для гостей подготовили большую программу.

Там можно было узнать все о военных профессиях, оценить блюда полевой кухни, принять участие в мастер-классах, посмотреть выступление атлетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.