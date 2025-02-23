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Новости

23 февраля, 22:30

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Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

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Одной из главных городских площадок по празднованию Дня защитника Отечества стала ВДНХ. Для гостей подготовили большую программу.

Там можно было узнать все о военных профессиях, оценить блюда полевой кухни, принять участие в мастер-классах, посмотреть выступление атлетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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