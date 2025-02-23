23 февраля, 22:30Город
Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества
Одной из главных городских площадок по празднованию Дня защитника Отечества стала ВДНХ. Для гостей подготовили большую программу.
Там можно было узнать все о военных профессиях, оценить блюда полевой кухни, принять участие в мастер-классах, посмотреть выступление атлетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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