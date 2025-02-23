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Новости

Новости

23 февраля, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 февраля

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в Москве

Площадка на ВДНХ стала одной из главных по празднованию Дня защитника Отечества

В Музее Победы прошел концерт "Фанфары Победы – защитникам Отечества-2025!"

Реставрированный седельный тягач ГАЗ-51П стал новым экспонатом Музея Транспорта Москвы

Масленица в Москве будет сопровождаться кулинарными мастер-классами и концертами

Акция "Улицы Героев" прошла в Москве в День защитника Отечества

День защитника Отечества отмечают в парке развлечений "Сказка"

На ВДНХ в честь Дня защитника Отечества проходят мастер-классы

В музее Г.О.Р.А. проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 февраля.

Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в Москве. На сцене выступают звезды российской эстрады. В рамках концерта пройдет благотворительная акция, собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих и их семей.

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в День защитника Отечества. Она прошла в Александровском саду. Церемония началась с выноса четырех венков от правительства Москвы, столичного парламента, ветеранов столицы и Московского территориального гарнизона. Их установили перед Вечным огнем военнослужащие роты Почетного караула.

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии. От их результата зависит, каким будет новое правительство и кто станет канцлером. Социологические опросы предрекают уверенную победу блоку ХДС/ХСС.

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