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23 февраля, 16:30

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Акция "Улицы Героев" прошла в Москве в День защитника Отечества

Акция "Улицы Героев" прошла в Москве в День защитника Отечества

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В День защитника Отечества в Москве прошла традиционная акция "Улицы Героев". В течение трех месяцев активисты молодежного сообщества "STOлица" и волонтеры будут рассказывать гостям и жителям столицы о Героях Великой Отечественной войны, чтобы познакомить горожан с историческими местами, связанными с подвигами военных лет.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что акция стартовала возле монумента Николая Францевича Гастелло, героя Советского Союза. Он напомнил, что Гастелло ценой своей жизни предотвратил спецоперацию фашистских захватчиков в июне 1941 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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