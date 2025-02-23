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23 февраля, 15:15

Город

В музее Г.О.Р.А. проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

В музее Г.О.Р.А. проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

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В музее Г.О.Р.А. проходит концертная программа с патриотическими песнями и русскими народными танцами. На танковой локации организовали игру в силовой экстрим – гости участвовали в испытаниях на выносливость и силу.

Посетители могут пройти военно-патриотическую подготовку: разобрать и собрать оружие, посоревноваться в открывании сухого пайка, а также сконструировать модели танков, самолетов и военных кораблей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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