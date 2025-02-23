Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 15:15

Город

На ВДНХ угощают суворовской кашей, макаронами по-флотски и гороховым супом с салом

На ВДНХ угощают суворовской кашей, макаронами по-флотски и гороховым супом с салом

В музее техники отметили День защитника Отечества

В Москве проходит фестиваль "Первозданная Россия"

В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица"

На ВДНХ проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Малайского медвежонка в Московском зоопарке приучили к новой еде

В Москве развернулся фестиваль "Московская Масленица" на более чем 30 площадках

В Музее техники Вадима Задорожного проходят празднования ко Дню защитника Отечества

Группа "Мандрагора" выступит на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

"Московская Масленица" развернулась на более чем 30 площадках города

23 февраля на ВДНХ проходят праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Для гостей организованы экскурсии и мастер-классы. Посетители могут познакомиться с военными профессиями, узнать об истории выставки и ее памятниках, а также послушать о военном прошлом космонавтов, работе ученых и инженеров.

Кроме того, на выставке угощают блюдами полевой кухни, такими как суворовская каша, макароны по-флотски и гороховый суп с салом.

На сцене у главного входа состоится выступление актрисы, космонавта и ЗАР Юлии Пересильд и группы "Мандрагора". Также в павильоне № 1 "Центральный" проходит шоу "Русские супергерои", где атлеты демонстрируют силу и ловкость. Все мероприятия будут идти до вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика