На ВДНХ угощают суворовской кашей, макаронами по-флотски и гороховым супом с салом

23 февраля на ВДНХ проходят праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Для гостей организованы экскурсии и мастер-классы. Посетители могут познакомиться с военными профессиями, узнать об истории выставки и ее памятниках, а также послушать о военном прошлом космонавтов, работе ученых и инженеров.

Кроме того, на выставке угощают блюдами полевой кухни, такими как суворовская каша, макароны по-флотски и гороховый суп с салом.

На сцене у главного входа состоится выступление актрисы, космонавта и ЗАР Юлии Пересильд и группы "Мандрагора". Также в павильоне № 1 "Центральный" проходит шоу "Русские супергерои", где атлеты демонстрируют силу и ловкость. Все мероприятия будут идти до вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.