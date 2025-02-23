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23 февраля, 12:30

Город

В Музее техники Вадима Задорожного проходят мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В Музее техники Вадима Задорожного проходят мероприятия в честь Дня защитника Отечества

На ВДНХ подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества

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В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске подготовили интересную программу ко Дню защитника Отечества. Праздник проходит под звуки духового оркестра и ансамбля "Катюша".

Посетители могут принять участие в лотерее и посетить уникальные экскурсии. Также на территории музея проходят показы военной техники и дегустация полевой кухни. В рамках праздника дети могут увидеть технику, на которой военные защищают родину, а также познакомиться с особенностями службы и быта на фронте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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