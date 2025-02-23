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23 февраля, 09:45

Город

Всадники кремлевской школы верховой езды выступят на ВДНХ

Всадники кремлевской школы верховой езды выступят на ВДНХ

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В начале мая на ВДНХ состоится торжественный конный церемониал с участием всадников кремлевской школы верховой езды. В программе мероприятия – демонстрация мастерства в джигитовке, владение шашками и выполнение строевых элементов под музыку оркестра.

Церемониал пройдет от павильона 43 до площади Дружбы народов. Всадники будут одеты в красивые мундиры, а лошади – в специальные ботинки, чтобы сохранить их здоровье при движении по асфальту. Мероприятие, воплотившее дух российской истории, станет регулярным и войдет в число ключевых туристических событий столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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