Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Новые деловые комплексы и офисный центр построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве объем производства промпредприятий вырос за год на 18,5%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля из-за киносъемок. Об этом сообщает Дептранс.

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