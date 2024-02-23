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Новости

23 февраля, 23:45

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Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

День защитника Отечества отметили на ВДНХ

Москва отметила День защитника Отечества

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

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Новости часа: около 200 реликвий времен ВОВ представили в Музее Победы 23 февраля

День защитника Отечества отметили в Парке Горького

Новости часа: проекты строительства трех офисных комплексов одобрили в Москве

На ВДНХ подготовили специальную программу на День защитника Отечества

Новые деловые комплексы и офисный центр построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве объем производства промпредприятий вырос за год на 18,5%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля из-за киносъемок. Об этом сообщает Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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