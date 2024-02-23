23 февраля, 19:30Город
Новости часа: около 200 реликвий времен ВОВ представили в Музее Победы 23 февраля
В центре Москвы по программе реновации строят и проектируют 11 домов. Об этом заявил Сергей Собянин.
Съезды с проспекта Генерала Дорохова на парковку около Минской улицы будут перекрывать по пятницам с 23 февраля. Об этом сообщает Дептранс.
Около 200 реликвий времен ВОВ представили на выставке в Музее Победы 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба музея.
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