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23 февраля, 11:30

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Некоторые московские улицы будут недоступны для проезда из-за праздничных мероприятий

Некоторые московские улицы будут недоступны для проезда из-за праздничных мероприятий

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В пятницу, 23 февраля, некоторые московские улицы будут недоступны для проезда из-за праздничных мероприятий. С 15:00 будет ограничено движение по Лужнецкой набережной, а вечером на юго-западе столицы перекроют проезд по участку улицы Кадырова, на северо-востоке – по Сельскохозяйственной улице.

Также будут недоступны Центральный проспект и Озерная аллея в Зеленограде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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