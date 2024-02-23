В пятницу, 23 февраля, некоторые московские улицы будут недоступны для проезда из-за праздничных мероприятий. С 15:00 будет ограничено движение по Лужнецкой набережной, а вечером на юго-западе столицы перекроют проезд по участку улицы Кадырова, на северо-востоке – по Сельскохозяйственной улице.

Также будут недоступны Центральный проспект и Озерная аллея в Зеленограде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.