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23 февраля, 11:30

Город

День защитника Отечества отметят в столичном музее техники

День защитника Отечества отметят в столичном музее техники

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День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там выступит духовой оркестр, пройдет парад кадетов, состоятся мастер-классы для детей и спортивные соревнования.

Что еще включили в программу в столичном музее техники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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