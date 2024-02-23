День защитника Отечества отметят в столичном музее техники

День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там выступит духовой оркестр, пройдет парад кадетов, состоятся мастер-классы для детей и спортивные соревнования.

Что еще включили в программу в столичном музее техники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.