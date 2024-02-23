23 февраля, 11:30Город
День защитника Отечества отметят в столичном музее техники
День защитника Отечества отмечают в музее техники Вадима Задорожного. Там выступит духовой оркестр, пройдет парад кадетов, состоятся мастер-классы для детей и спортивные соревнования.
Что еще включили в программу в столичном музее техники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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