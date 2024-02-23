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Новости

23 февраля, 08:15

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Более 2 тыс флагов установили в Москве к Дню защитника Отечества

Более 2 тыс флагов установили в Москве к Дню защитника Отечества

Семь автобусных маршрутов изменят в Южном Бутове с 24 февраля

Новую дорожную развязку построят на пересечении Открытого шоссе и МСД

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К Дню защитника Отечества на улицах столицы установили больше двух тысяч флагов. Триколоры разместили на мостах и площадях, а также возле памятников, а рекламные щиты и остановки украсили праздничными плакатами.

На Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили стенды с фотографиями и с историями подвигов защитников Родины, а на Фрунзенской набережной засияла конструкция в виде звезды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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