Более 2 тыс флагов установили в Москве к Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества на улицах столицы установили больше двух тысяч флагов. Триколоры разместили на мостах и площадях, а также возле памятников, а рекламные щиты и остановки украсили праздничными плакатами.

На Поклонной горе, ВДНХ и Северном речном вокзале поставили стенды с фотографиями и с историями подвигов защитников Родины, а на Фрунзенской набережной засияла конструкция в виде звезды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.