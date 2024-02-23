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Новости

23 февраля, 06:30

Город

Более 440 мероприятий подготовили в столичных парках и музеях к 23 февраля

Более 440 мероприятий подготовили в столичных парках и музеях к 23 февраля

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В праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, проведут более 440 мероприятий в столичных парках, музеях и библиотеках. Среди мероприятий – экскурсия "Скажи-ка, дядя" в музее-панораме "Бородинская битва", а в парке "Кузьминки" можно будет расписать деревянные модели военной техники и создать праздничную открытку или оригами.

Кроме того, в музее-усадьбе Воронцово и музее Победы можно посмотреть архивные снимки и описания подвигов разведчиков, подводников и других героев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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