Более 440 мероприятий подготовили в столичных парках и музеях к 23 февраля

В праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, проведут более 440 мероприятий в столичных парках, музеях и библиотеках. Среди мероприятий – экскурсия "Скажи-ка, дядя" в музее-панораме "Бородинская битва", а в парке "Кузьминки" можно будет расписать деревянные модели военной техники и создать праздничную открытку или оригами.

Кроме того, в музее-усадьбе Воронцово и музее Победы можно посмотреть архивные снимки и описания подвигов разведчиков, подводников и других героев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.