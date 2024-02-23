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23 февраля, 07:15

Город

Соцучреждения Москвы будут работать по измененному графику в праздничные дни

Соцучреждения Москвы будут работать по измененному графику в праздничные дни

Парковки будут бесплатными на улицах Москвы 23 и 24 февраля

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В праздничные дни, с 23 по 25 февраля, городские учреждения окажут москвичам все необходимые услуги, однако работать будут по особому графику. Например, 23 февраля отдыхают сотрудники ЗАГС и столичных центров Госуслуг.

По обычному расписанию будут открыты круглосуточные травматологические и молочно-раздаточные пункты, а также центры телемедицины и московского долголетия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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