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Москвичам рассказали о работе соцучреждений в праздники

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Травматологические отделения при детских поликлиниках Москвы работают в праздничные выходные с 8:00 до 22:00. А кабинеты, куда можно обратиться с симптомами ОРВИ, – 9:00 до 15:00.

Что касается районных центров госуслуг, то 23 февраля они работают с 9:00 до 18:00. А флагманские офисы "Мои документы" и дворец госуслуг на ВДНХ– 10:00 до 19:00. С пятницы они вернутся к обычному графику работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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