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На Восточном вокзале в Москве установили капсулы для сна

На Восточном вокзале в Москве установили капсулы для сна

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Дожидаться своего поезда на Восточном вокзале теперь можно во сне. Для этого в бизнес-зале самого молодого вокзала столицы установили специальные капсулы. Хотя спальные боксы небольшие и внешне напоминают микроволновки, удобства обещают почти как в хорошем отеле.

Гостя ждет постельное белье, дорожный набор с наушниками, тапочками и зубной щеткой. Кроме того, в зависимости от времени суток, транзитным отдыхающим предложат завтрак, обед или ужин. При этом дополнительно платить за вход в бизнес-зал не придется.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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