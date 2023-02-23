09:00Город
На Восточном вокзале в Москве установили капсулы для сна
Дожидаться своего поезда на Восточном вокзале теперь можно во сне. Для этого в бизнес-зале самого молодого вокзала столицы установили специальные капсулы. Хотя спальные боксы небольшие и внешне напоминают микроволновки, удобства обещают почти как в хорошем отеле.
Гостя ждет постельное белье, дорожный набор с наушниками, тапочками и зубной щеткой. Кроме того, в зависимости от времени суток, транзитным отдыхающим предложат завтрак, обед или ужин. При этом дополнительно платить за вход в бизнес-зал не придется.
Подробнее – на телеканале Москва 24.