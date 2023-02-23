Горожанам рассказали, как провести февральские праздники в Москве

Москвичи собрали более 10 тысяч писем и подарков для участников спецоперации ко Дню защитника Отечечства. Отправить добрые пожелания и слова поддержки может любой желающий. Для этого в столичных парках установили специальные ящики для открыток.

В праздничные выходные в столице также можно поучаствовать в различных мероприятиях. Так, парки подготовили спортивные игры, экскурсии и многое другое.

Кроме того, до конца недели в столице проходит фестиваль, посвященный Масленице. В разных районах города по этому случаю открыты 23 площадки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

