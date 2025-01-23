Выставка-форум "Уникальная Россия" открылась в Гостином Дворе

В московском Гостином Дворе открылась выставка-форум "Уникальная Россия". На ней представлены народные художественные промыслы и лучшие образцы декоративно-прикладного искусства России.

Посетителям представили федоскинскую лаковую миниатюру, гравюру на стали от мастеров Златоуста. Также гости мероприятия смогут познакомиться с культурой, традициями и бытом народов России, увидеть современные работы художников.

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