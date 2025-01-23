В Москве отремонтировали 200 домов в стиле советского неоклассицизма

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. С 2015 года в столице капитально отремонтировали более 200 домов в стиле советского неоклассицизма.

Почти 5 тысяч компаний разместили свои проекты на московской карте инноваций, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 95% студентов московских колледжей трудоустраиваются в течение первого года после окончания обучения.

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