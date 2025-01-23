23 января, 11:30Город
В Москве отремонтировали 200 домов в стиле советского неоклассицизма
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. С 2015 года в столице капитально отремонтировали более 200 домов в стиле советского неоклассицизма.
Почти 5 тысяч компаний разместили свои проекты на московской карте инноваций, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 95% студентов московских колледжей трудоустраиваются в течение первого года после окончания обучения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.