Мероприятие "IT-каток" организовали в парке Горького

В парке Горького организовали зимнюю встречу IT-сообщества. Специалисты сферы, их друзья и члены семьи провели вечер на самом большом катке столицы. Мероприятие под названием "IT-каток" организовал Тинькофф Банк.

Для гостей организовали лекции и мастер-классы, зону IT-дейтинга, где можно было познакомиться и пообщаться с коллегами из других компаний, были и спортивные активности, и развлекательная программа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.