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23 января, 20:00

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Мероприятие "IT-каток" организовали в парке Горького

Мероприятие "IT-каток" организовали в парке Горького

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В парке Горького организовали зимнюю встречу IT-сообщества. Специалисты сферы, их друзья и члены семьи провели вечер на самом большом катке столицы. Мероприятие под названием "IT-каток" организовал Тинькофф Банк.

Для гостей организовали лекции и мастер-классы, зону IT-дейтинга, где можно было познакомиться и пообщаться с коллегами из других компаний, были и спортивные активности, и развлекательная программа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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