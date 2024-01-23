Десятилетие науки и технологий отмечают 23 января на ВДНХ

На выставке "Россия" на ВДНХ 23 января отмечают Десятилетие науки и технологий. Так, в рамках технологической выставки в павильоне № 57 гостям форума предлагают посетить 14 тематических залов, посвященных медицине, квантовой физике, экологии и другим областям науки.

На мероприятии можно увидеть макеты, дроны, экзоскелеты, принять участие в переработке пластика, а также ответить на вопросы и узнать о подходящем пути развития в науке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.