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23 января, 22:15

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Десятилетие науки и технологий отмечают 23 января на ВДНХ

Десятилетие науки и технологий отмечают 23 января на ВДНХ

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На выставке "Россия" на ВДНХ 23 января отмечают Десятилетие науки и технологий. Так, в рамках технологической выставки в павильоне № 57 гостям форума предлагают посетить 14 тематических залов, посвященных медицине, квантовой физике, экологии и другим областям науки.

На мероприятии можно увидеть макеты, дроны, экзоскелеты, принять участие в переработке пластика, а также ответить на вопросы и узнать о подходящем пути развития в науке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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