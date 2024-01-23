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Новости

23 января, 15:00

Город

Новый проезд построят в границах улиц Оршанской и Ярцевской

Новый проезд построят в границах улиц Оршанской и Ярцевской

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В границах улиц Оршанской и Ярцевской около станции метро "Молодежная" в Кунцеве появится Проектируемый проезд № 6297. Реконструируют и Ельнинскую улицу, а также внутриквартальный проезд у дома 40, корпус 2 по улице Академика Павлова.

Вдобавок к этому, для пешеходов обустроят тротуары, для водителей – парковочные карманы. Также установят новые светофоры с автоматизированной системой управления движением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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