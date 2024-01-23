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Новости

23 января, 14:15

Город

ЦОДД Москвы призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях 23 января

ЦОДД Москвы призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях 23 января

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В связи с приближающейся метелью и сильным ветром столичный ЦОДД призвал горожан воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. За обстановкой на дорогах продолжат следить ситуационный центр и экипажи ЦОДД.

Тем временем, по предварительным прогнозам синоптиков, в Москве может выпасть от 6 до 10 миллиметров осадков, при этом ветер будет усиливаться до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха может доходить до -2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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