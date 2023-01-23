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23 января, 16:45

Транспорт

Бесплатный поезд-музей представили на Белорусском вокзале

Бесплатный поезд-музей представили на Белорусском вокзале

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Уникальный поезд-музей представили на Белорусском вокзале. Эта передвижная экспозиция расскажет о преступлениях против человечества, которые совершили нацисты.

"Поезд Победы" познакомит посетителей с результатами Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского трибуналов. В музейных вагонах созданы исторические реконструкции японских лабораторий, где ставились опыты на людях, и залов, где судили нацистских преступников.

Передвижной музей отправится по городам России с 27 января. Вход в поезд-музей будет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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