Бесплатный поезд-музей представили на Белорусском вокзале

Уникальный поезд-музей представили на Белорусском вокзале. Эта передвижная экспозиция расскажет о преступлениях против человечества, которые совершили нацисты.

"Поезд Победы" познакомит посетителей с результатами Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского трибуналов. В музейных вагонах созданы исторические реконструкции японских лабораторий, где ставились опыты на людях, и залов, где судили нацистских преступников.

Передвижной музей отправится по городам России с 27 января. Вход в поезд-музей будет бесплатным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.