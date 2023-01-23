Новости часа: новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус детской поликлиники открыли в Бескудниковском районе. Об этом Сергей Собянин написал в своем официальном телеграм-канале.

Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10–15% за год. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Обучение в приграничных регионах РФ преимущественно перевели на дистанционку. О формате обучения заявили в Минпросвещения.