ТЦ "Калита" в ЮЗАО грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

По его словам, в ходе инспекции по адресу Новоясеневский проспект, 7, были выявлены нарушения масочного режима: сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.

За подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рулей. Если же будут установлены факты причинения вреда здоровью человека, то может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.