В районе Крылатском появится памятник героям Московского народного ополчения

В Крылатском появится памятник героям Московского народного ополчения. Именно в этом районе во время Великой отечественной войны проходил рубеж обороны одной из дивизий добровольцев.

Уже утвержден макет монумента. Это многофигурная скульптура с гранитной стелой, которая олицетворяет опаленное в сражениях боевое знамя. Сейчас выбирают площадку для установки памятника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.