Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 декабря

Текущий год в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений, сообщили синоптики. Средняя температура воздуха 2025 года слегка превышает отметку в плюс 8,5 градуса. Показатель могут изменить последние дни декабря.

Загрузка столичных дорог достигла пика перед Новым годом. Это продлится до 28 декабря, сообщили в ЦОДД. Все эти дни в городе будет почти 3 миллиона машин.

Сергей Собянин вручил награды государства и города заслуженным москвичам. Премии присуждались за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Среди врученных государственных наград были орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского, медаль ордена "Родительская слава" и знак отличия "За благодеяние".

