22 декабря, 20:45

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 декабря

Иммерсивное представление покажут в саду "Эрмитаж" в рамках проекта "Зима в Москве"

Движение временно закрыли на съезде с Новинского бульвара в Москве

Зрители Москвы 24 показали, как украсили подъезды к Новому году

Холодная погода в Москве сохранится до 25 декабря

Жители ЖК "Дмитровский парк" в Москве показали, как украсили подъезд

Гололедица может появиться на дорогах Москвы из-за резкого похолодания

Криминалисты выяснят все детали взрыва автомобиля на Ясеневой улице

Москвичей предупредили о сильной гололедице на дорогах

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Культурный марафон"

Текущий год в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений, сообщили синоптики. Средняя температура воздуха 2025 года слегка превышает отметку в плюс 8,5 градуса. Показатель могут изменить последние дни декабря.

Загрузка столичных дорог достигла пика перед Новым годом. Это продлится до 28 декабря, сообщили в ЦОДД. Все эти дни в городе будет почти 3 миллиона машин.

Сергей Собянин вручил награды государства и города заслуженным москвичам. Премии присуждались за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Среди врученных государственных наград были орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского, медаль ордена "Родительская слава" и знак отличия "За благодеяние".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
