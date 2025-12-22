Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 18:30

Город

Жители ЖК "Дмитровский парк" в Москве показали, как украсили подъезд

Жители ЖК "Дмитровский парк" в Москве показали, как украсили подъезд

Гололедица может появиться на дорогах Москвы из-за резкого похолодания

Криминалисты выяснят все детали взрыва автомобиля на Ясеневой улице

Москвичей предупредили о сильной гололедице на дорогах

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Культурный марафон"

Морозы до минус 15 градусов ожидаются в Москве

Цифра дня: 2,9 млн машин

Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы

Программа проекта "Музыкальный театр в парке" стартовала в саду "Эрмитаж"

Собянин вручил госнаграды и награды города Москвы в преддверии Нового года

Жители ЖК "Дмитровский парк" на Лобненской улице в Москве показали, как они украсили подъезд перед Новым годом. Все оформление они сделали своими руками. Несколько недель подготовки, сотни фотографий и видео в чате, тысячи сообщений – таким был творческий процесс от идеи до результата.

В работе участвовали даже дети и домашние питомцы. В итоге на потолке появились разнообразные коньки, лошадки и банты. На елке разместились открытки гирлянды, цепочки из сушек и разнообразные шары и фонарики. На верхушке елки установили самодельный кокошник. На стеклах жители нарисовали зимнюю Красную площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман Карлов

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика