Жители ЖК "Дмитровский парк" в Москве показали, как украсили подъезд

Жители ЖК "Дмитровский парк" на Лобненской улице в Москве показали, как они украсили подъезд перед Новым годом. Все оформление они сделали своими руками. Несколько недель подготовки, сотни фотографий и видео в чате, тысячи сообщений – таким был творческий процесс от идеи до результата.

В работе участвовали даже дети и домашние питомцы. В итоге на потолке появились разнообразные коньки, лошадки и банты. На елке разместились открытки гирлянды, цепочки из сушек и разнообразные шары и фонарики. На верхушке елки установили самодельный кокошник. На стеклах жители нарисовали зимнюю Красную площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.