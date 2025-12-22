Итоги всероссийского конкурса "Культурный марафон" для школьников подвели в Москве

В Москве подвели итоги всероссийского творческого конкурса "Культурный марафон", посвященного классической литературе. Ребятам из разных регионов России предложили по-новому взглянуть на знакомые произведения и создать собственные иллюстрации и обложки к книгам из школьной программы.

Перед работой участники изучали содержание произведений, чтобы глубже понять сюжеты. Лучшие творения увидят миллионы читателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.