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Новости

22 декабря, 09:30

Город

Свыше 120 штрафов за год выписали за шумную разгрузку товаров в Москве

Свыше 120 штрафов за год выписали за шумную разгрузку товаров в Москве

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Более 120 штрафов выписали за шумную разгрузку товаров в Москве

Более 120 штрафов за год выписали тем, кто шумную разгружал товары в Москве. Такую статистику привели в Дептрасе.

По каждой подобной жалобе на место выезжает экипаж МАДИ. Нарушением считается разгрузка в период с 23:00 до 07:00. Пожаловаться можно, если слышен громкий звук двигателя, водитель не выключил фары, а торговая точка расположена на первом этаже жилого дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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