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22 декабря, 23:44

M24.RU

Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в столице в честь 130-летия ГУМа

Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в столице в честь 130-летия ГУМа

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22 декабря специально к 130-летию ГУМа на ГУМ-Катке прошло ледовое шоу Ильи Авербуха.

На лед вышли известные фигуристы Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин.

В 2023 году ГУМ празднует двойной юбилей – 130 лет со дня открытия здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева и 70 лет со дня нового открытия Главного универсального магазина в 1953 году.
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