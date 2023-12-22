22 декабря, 09:15Город
В Дептрансе предупредили об ограничениях на съездах с ТТК и Кутузовского проспекта
В Дептрансе столицы предупреждают водителей об ограничениях, которые вводят с 22 декабря. Они связаны со строительными работами.
Будут поочередно закрыты для проезда в Московскую область съезды с внешней и внутренней сторон ТТК на Кутузовский проспект, а также съезд с Кутузовского проспекта на внешнюю сторону ТТК.
Ограничения будут действовать до 30 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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