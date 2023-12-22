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22 декабря, 07:15

Город

Риелторы рассказали, в каких районах москвичи чаще всего покупали квартиры в новостройках

Риелторы рассказали, в каких районах москвичи чаще всего покупали квартиры в новостройках

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Риелторы составили рейтинг, показывающий, где москвичи чаще всего покупают квартиры в новостройках. Самыми популярными районами стали Очаково-Матвеевское и Даниловский район.

В список также вошли 10 районов, на которые приходится почти половина всех договоров купли-продажи. На третьем месте оказался район Люблино, а на четвертом – Покровское-Стрешнево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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