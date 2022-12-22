В столичном департаменте развития рассказали, сколько построено жилья в ТиНАО

В 2022 году исполнилось 10 лет со дня присоединения к Москве новых территорий. Появились два административных округа – Троицкий и Новомосковский. В их состав вошли 19 поселений и два городских округа – Троицк и Щербинка.

В столичном департаменте развития новых территорий рассказали, как развиваются эти районы. Также на пресс-конференции рассказали о том, сколько построено жилья и о планах на будущее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.