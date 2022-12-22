Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД попросил москвичей пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик 22 декабря. В городе уже зафиксировали заторы.

Видеоигры, которые содержат ЛГБТ-пропаганду, должны быть удалены из онлайн-магазинов или недоступны пользователям РФ. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Получившего ранение в Донецке Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его помощник.