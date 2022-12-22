Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствиями непогоды в Москве

В ночь на 22 декабря в столице не прекращались осадки. В результате в городе образовалась гололедица.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствия непогоды в городе. По его словам, чтобы исключить скольжение пешеходов и автомобилей, в столице применяется противогололедный материал и мелкогравийная крошка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.