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Новости

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Город

Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствиями непогоды в Москве

Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствиями непогоды в Москве

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В ночь на 22 декабря в столице не прекращались осадки. В результате в городе образовалась гололедица.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как городские службы справляются с последствия непогоды в городе. По его словам, чтобы исключить скольжение пешеходов и автомобилей, в столице применяется противогололедный материал и мелкогравийная крошка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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